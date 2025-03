Disque Denúncia busca principal suspeito de atirar em turistas argentinos na Barra da Tijuca

O Disque Denúncia está divulgou, neste sábado (1), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), a fim de obter informações que levem à prisão de Otávio Augusto de Souza Furtado, vulgo Sem Dente, 25 anos, principal suspeito de atirar em dois turistas argentinos, em um assalto na altura do posto 4, na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na última quarta-feira (26).

Gabriel Gago, de 41 anos, e Cristian Pagani, de 40 anos, são torcedores do Racing Club e estavam no Rio para assistir à final da Recopa Sul-Americana, que aconteceu na última quinta-feira (27) no Estádio Nilton Santos, contra o Botafogo.

De acordo com os relatos, os argentinos estavam com familiares na areia, quando um ladrão saiu de uma moto no calçadão, foi até a praia, roubou o cordão de um deles, atirou nos dois, antes de fugir na mesma motocicleta.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ambos estão estáveis e se recuperam da cirurgia para retirada do projétil. Eles seguem internados nos hospitais Miguel Couto e Lourenço Jorge.

'Sem Dente' é morador da Cidade de Deus, em Jacarepaguá, e considerado de “Alta Periculosidade” pelo sistema prisional, com várias passagens, estando em Prisão Albergue Domiciliar PAD), desde dezembro de 2021. a DEAT, que investiga o caso, pediu à Justiça a prisão sua prisão. Contra ele, consta um outro Mandado de Prisão, expedido 36ª Vara Criminal da Capital, também pelo crime de roubo com lesão corporal provocada por uso de arma de fogo., na Barra da Tijuca, em dezembro de 2024, com pedido de prisão preventiva.

Assim, a DEAT segue em diligências para prender Otávio Augusto, e pede o apoio da população para denunciar sua localização e a identificação de um segundo criminoso envolvido no caso, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

