Líder do CV é preso com documentos falsos em condomínio de luxo

A Polícia Civil de Nova Friburgo prendeu, um homem apontado como um dos principais integrantes da hierarquia do Comando Vermelho (CV) na região. Identificado inicialmente como Paulo José da Silva, ele foi detido em um condomínio de luxo em um bairro nobre da cidade. Durante a abordagem, apresentou documentos falsos e, somente na delegacia, revelou ser um dos criminosos mais atuantes no estado.

A investigação teve início após a Polícia Civil apurar a distribuição de notas falsas na cidade por menores de idade. Durante o levantamento de informações, os agentes descobriram que um dos envolvidos afirmava que nada lhe aconteceria, pelo fato de seu padrasto seer um membro de alta hierarquia do CV. A partir dessa informação, a 151ª DP (Nova Friburgo), com apoio da P2 do 11º BPM, unidade da Polícia Militar com atuação operacional naquela região, localizou o suspeito.

O acusado tentou se passar por um trabalhador da construção civil vindo do Ceará, mas entrou em contradição. A equipe, já ciente da falsidade dos documentos apresentados, confirmou com o setor de identificação civil do Ceará que os papéis eram fraudulentos. Ao perceber que sua identidade real seria descoberta, ele confessou quem era de fato.

Segundo as investigações, ele é ligado ao traficante Alvarenga, do Parque União, sendo considerado o "02" na hierarquia da facção naquela comunidade. Com mais de 20 anotações criminais, incluindo tráfico de drogas e homicídios, ele também seria o chefe do tráfico na região do Piscinão de Ramos. Além da atuação no narcotráfico, ele teria se envolvido em esquemas de falsificação de documentos em Nova Friburgo.

Na residência do suspeito, a polícia encontrou diversas escrituras de imóveis em seu nome falso. O acusado foi preso em flagrante por uso de documento falso e encaminhado à SEAP para audiência de custódia. Apesar do extenso histórico criminal, em princípio, não havia mandados de prisão vigentes contra ele.