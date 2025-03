Presidente da União de Maricá sonha com título da Série Ouro

O presidente da União de Maricá, Juliano Oliveira, é mais um confiante no título inédito para escola de samba de Maricá. Para o comandante da escola, que vem como favorita em 2025, como ele mesmo falou, todo trabalho foi muito bem feito durante todo o ano. Contudo, apesar da confiança, a ansiedade está alta.

"Ansiedade a mil. Segundo ano da Maricá, ano passado nós ficamos em quarto lugar. Esse ano a gente vem como a escola favorita. A gente trabalhou o ano todo com muito ensaio de canto, com muito ensaio técnico, ensaio de bateria. A comunidade abraçou o samba. Nosso carnavalesco, Leandro Vieira, é um cara fera, que fez um ótimo trabalho e a gente está com a expectativa a mil para que a gente vença este título e levante a taça do Carnaval", disse.

Leia também

➣ Intérpretes da União de Maricá mostram confiança na escola

➣ Prefeito de Maricá chega confiante e crava título da União de Maricá: "tem que ser campeã, é a melhor"

Em ritmo acelerado, quem também falou com O São Gonçalo foi Leandro Vieira, carnavalesco multicampeão da Maricá. Ele, porém, preferiu falar sobre o que é o Carnaval na sua vida.

"Eu gosto. Eu fiz do Carnaval o meu ofício e sou apaixonado pelo que faço. As vezes eu acho que estou brincando o ano inteiro e é bom brincar duas vezes", disse em referência ao seu trabalho em duas escolas, Maricá e Imperatriz.