Operação Torniquete: Polícia Civil prende sete pessoas que tentavam transportar carros clonados para Goiás

Policiais civis da 19ª DP (Tijuca) prenderam sete pessoas que vieram de Goiás para transportar carros de luxo roubados entre os estados. Três automóveis, com placas clonadas, foram recuperados na ação. O grupo foi encontrado em um hotel, no Centro do Rio.

A operação, que contou com apoio de agentes do 1º e 2º Departamentos de Polícia de Área (DPA), da 5ª DP (Mem de Sá) e da 7ª DP (Santa Cruz), foi realizada após o Setor de Inteligência da 19ª DP levantar a informação de que um veículo seria transportado para fora do estado. A investigação aponta que, depois do processo de adulteração, o veículo teria sido comercializado com criminosos do estado de Goiás.

Os policiais localizaram o automóvel estacionado no Centro do Rio. Um homem foi preso no momento em que abria o carro. Os demais, três mulheres e mais três homens, foram presos dentro do quarto de hotel. Na mesa, estavam outras duas chaves de carros. Após investigação, constatou-se que eles também eram provenientes de crimes e foram clonados.

Questionados, eles admitiram que estavam no Rio de Janeiro a mando do crime organizado para buscar aqueles veículos. Segundo os agentes, todos os homens detidos têm diversas anotações criminais. Um dos presos é ex-policial militar de Goiás, e possui passagens por roubo, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo, furto, extorsão e associação para o tráfico de drogas.

As investigações apontam que a presença das mulheres visava evitar suspeitas em eventuais abordagens pelas forças de segurança. A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 400 presos, além de veículos e cargas recuperados.