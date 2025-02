Adolescente apreendido por furto em Icaraí

Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta sexta-feira (28), após ser flagrado furtando cabos de telefonia, na Rua Presidente Backer, Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

De acordo com Policiais Militares do 12º BPM (Niterói) uma equipe foi deslocada para o local após receberem uma denúncia através do 190. O jovem foi localizado no momento em que cometia o crime.

Com ele, a polícia apreendeu nove metros de cabos. O adolescente foi encaminhado para a central de flagrante da 76ªDP (Centro) e vai responder por fato análogo ao crime de furto.