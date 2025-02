Operação prende mais dois suspeitos envolvidos no ataque à delegacia

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (26), mais dois narcoterroristas ligados ao ataque à 60ª DP (Campos Elíseos). A captura aconteceu nas comunidades Vai Quem Quer e Rua 7 , como ação integrante da Força-Tarefa que tem o objetivo de prender os responsáveis pelo atentado.

Contabilizando essas prisões, o número de pessoas presas pelo ataque chegou a 38. Também houve a apreensão de quatro fuzis e a neutralização de cinco criminosos.

Um dos homens presos exercia a função de segurança da comunidade Boca da Paz, enquanto o outro detido era um dos integrantes mais antigos da facção criminosa que domina a comunidade Vai Quem Quer. Em nome deles foi cumprido mandado de prisão pelo ataque. Além disso, um dos homens possuía outros dois mandados pelo crime de ocultação de cadáver em 2016.

A ação policial contou com a participação de policiais do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e também da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Chefe do tráfico preso

O chefe do tráfico de drogas da comunidade Parque das Missões, situado em Duque de Caxias, foi preso nesta terça-feira (25), pela Polícia Civil. O criminoso é considerado o braço direito de Fernandinho Beira-Mar, um dos chefes do Comando Vermelho (CV), organização criminosa autora do ataque à 60ª DP.

Além das prisões, a Força-Tarefa também encontrou e demoliu uma casa de luxo que pertencia ao chefe do atentado, identificado como Joab da Conceição Silva. O imóvel era usado pela organização criminosa e seus aliados. Ao longo da operação, os policiais desmancharam um depósito de bebidas acusado de manter ligação com a lavagem de dinheiro com a intenção de financiar as atividades ilícitas.