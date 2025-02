Investigada por aplicar golpe "Boa noite Cinderela" é presa no Rio

Bruna Liza Lage Ribeiro foi encontrada na comunidade do Terreirão - Foto: Reprodução

Bruna Liza Lage Ribeiro foi encontrada na comunidade do Terreirão - Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa pela Polícia Civil, nesta terça feira (25), investigada por aplicar o golpe "Boa noite Cinderela". Segundo investigações, Bruna Liza Lage Ribeiro, dopava suas vítimas para roubar objetos de valor.

Bruna estava sendo monitorada há pelo menos uma semana e foi encontrada na casa de familiares, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a investigação, a mulher já possuía diversas anotações criminais. Bruna costumava acompanhar as vítimas até suas residência e, após dopá-las, roubava pertences como joias e até carros.

Leia também:

➣Polícia Civil investiga casal que tentou fazer s&xo na Sapucaí

➣ Crianças e adolescentes estreiam peça sobre racismo no Complexo do Salgueiro

A Polícia Civil informou que ela também é investigada por roubo, organização criminosa e estelionato. A mulher costumava atuar nas regiões do Centro, Zona Norte e Sul do Rio.



Contra Bruna havia um mandado de prisão preventiva por roubo majorado e organização criminosa.