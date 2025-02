Outros dois acusados de envolvimento em ataque à delegacia são presos na Baixada

Outros dois homens acusados de participação no ataque a tiros à 60ª DP (Campos Elíseos) foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (26), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na noite da última terça (25), um outro suspeito, apontado como chefe do tráfico de drogas em uma comunidade da região, também havia sido preso por acusações de participação no atentado, que deixou dois feridos e interditou a Delegacia.

Segundo a Polícia, os suspeitos presos nesta manhã foram encontrados na comunidade do Vai Quem Quer. Já o preso desta terça (25), conhecido como “Geraldão”, foi encontrado na comunidade Parque das Missões. Ele é apontado como um dos principais aliados de Fernandinho Beira-Mar, um dos chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Mais de 35 pessoas foram presas após o atentado, que aconteceu no último dia 15 de fevereiro. Nem todos são acusados de envolvimento direto com o crime; estima-se que cerca de dez suspeitos participaram diretamente do ataque a tiros contra a 60ª DP. As investigações apontam que o ataque tinha como objetivo resgatar dois suspeitos presos, que não estavam na delegacia no momento do atentado.