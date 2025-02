Morador mata subsíndico em briga de condomínio; vídeo

O subsíndico de um condomínio em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi morto a tiros por um morador do complexo residencial na madrugada desta quarta-feira (26). Vinicius da Silva Azevedo, de 35 anos, chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu. Os disparos teriam acontecido após uma discussão envolvendo infiltração em um apartamento. O autor dos disparos está internado sob custódia policial.

O acusado foi identificado como José Renato Costa de Queiroz. Relatos de testemunhas indicam que José procurou Vinicius para reclamar do vazamento de água em seu imóvel. Os dois teriam discutido no corredor de um dos edifícios. Em seguida, o subsíndico teria deixado o prédio. O morador é visto seguindo o subsíndico e efetuando disparos contra ele. Ele teria disparado pelo menos seis vezes, de acordo com testemunhas. Depois, o autor ainda foi visto golpeando a vítima com socos e chutes.

Vinicius foi levado para o Hospital Ferreira Machado, em Campos, mas não resistiu e morreu na unidade. O acusado tentou fugir, mas foi contido por moradores e acabou sendo levado à mesma unidade de saúde. Ele teria se ferido enquanto tentava escapar. Ele permaneceu internado sob custódia e deve responder por “homicídio por motivo fútil e torpe”, segundo a Polícia Civil.