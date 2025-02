Preso homem suspeito de matar e atear fogo no corpo da namorada em Tanguá

Um homem identificado como Sebastião Alexandre Pereira da Silva, de 42 anos, foi preso nesta segunda-feira (24), acusado de matar e atear fogo no corpo da namorada em Tanguá. A vítima deixa uma filha de 11 anos.

Segundo as investigações da 70ª DP (Tanguá), na última terça-feira (18), o homem asfixiou a namorada, Natalia Lopes Amaral Barbosa, de 44 anos. Logo em seguida, abandonou o corpo da vítima carbonizado na Estrada da Posse, uma zona rural do município.

Um dia depois do crime, na quarta-feira (19), policiais militares encontraram um cadáver carbonizado na Estrada Ribeiro de Almeida, em Tomascar, e contataram a delegacia. A identificação da vítima foi dificultada pelo estado do corpo.

Os investigadores do caso receberam, na sexta-feira (21), informações do desaparecimento de uma moradora de Itaboraí, também localizada na Região Metropolitana. De acordo com familiares de Natalia, que residem em Belo Horizonte (MG), não tinham contato com a vítima desde terça-feira.

A identificação do corpo só foi possível depois que a família levou ao Rio a carteira de identidade de Natalia. A partir desse documento, os peritos do Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, São Gonçalo, puderam coletar vestígios de impressão digital e atestaram que o corpo era de Natalia.

Investigação

Ao longo da investigação, imagens de câmeras de segurança foram importantes para a prisão de Sebastião. De acordo com o delegado titular da 70ª DP, José Luiz Silva Duarte, os policiais examinaram imagens de ruas próximas de onde o corpo foi localizado e identificaram o veículo da vítima, que estava com Sebastião, rondando a localidade em um horário perto do possível momento da ocultação do corpo.

Além disso, a polícia alega que na sexta-feira, Sebastião contatou a família de Natalia para saber se ela havia chegado bem em Belo Horizonte, para onde ela teria ido depois de uma briga.

O acusado Sebastião Alexandre Pereira da Silva, havia sido denunciado outras quatro vezes na Lei Maria da Penha. O homem foi preso depois da Justiça expedir um mandado de prisão e será investigado pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver.