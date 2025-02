Foragido da Justiça é preso em Niterói durante repressão a 'rolezinho'

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (25) de fevereiro, após ser flagrado com uma motocicleta adulterada na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, durante uma operação de repressão a "rolezinhos" conduzida por policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói), em conjunto com a Guarda Municipal.

A prisão ocorreu por volta das 01h28, quando os agentes avistaram uma motocicleta Honda CG/Fan prata, com placa adulterada, onde o último dígito da identificação do veículo estava coberto por um pedaço de papelão. Após ordem de parada, o condutor disse que não possuía documentos e forneceu um nome falso durante a abordagem.

Leia também:

Maricá das Artes oferece vagas para 6 oficinas em Itaipuaçu

Governo do Estado oferece quase 2,5 mil oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz; Confira

Durante a conferência das informações, os policiais descobriram o verdadeiro nome do acusado de 21 anos e foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para a 76ª Delegacia de Polícia (Centro), onde o acusado foi autuado. A testemunha do caso, de 26 anos, foi ouvida e liberada. O suspeito, por sua vez, permaneceu preso à disposição da Justiça.