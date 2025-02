Mulher trans é agredida a socos e pontapés por três homens em Niterói

Três homens agrediram a socos e a pontapés uma mulher trans em frente ao Terminal Rodoviário João Goulart, Niterói, na noite deste domingo (23). Nathalia Costa esperava um amigo para devolver o celular dele quando foi vítima de ofensas transfóbicas. Ao responder ao xingamento, foi atacada pelos rapazes. A violência dos três foi tão brutal que a jovem desmaiou, foi levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima e vai precisar passar por cirurgia para reparar osso da face fraturado.

No hospital, Nathalia contou detalhes do ataque transfóbico: “Respondi a ofensa de um dos rapazes e o amigo dele puxou o meu cabelo e eu caí no chão. Um deu um soco na minha cara e outro deu dois chutes no meu rosto” .

A Comissão Permanente de Direitos Humanos, da Mulher, da Criança, e do Adolescente (CDHCA) da Câmara Municipal de Niterói, presidida pela vereadora Benny Briolly (PSOL), acompanhou a internação de Nathalia. Nesta segunda-feira (24) , a jovem, assessorada por integrantes da CDHCA, foi registrar o caso de dupla agressão, verbal e física, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), e seguir para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito.

A Comissão também fez um indicação legislativa direcionada à prefeitura de Niterói pedindo uma atenção especial à segurança do Terminal João Goulart durante o carnaval, com o deslocamento de guardas municipais para o local e a região do entorno. Os gestores do terminal também foram informados da agressão a Nathalia Costa e do registro de ocorrência na DEAM.

A CDHCA também vai encaminhar Nathalia ao Núcleo de Atendimento Familiar (NAF) para atendimento psicológico.