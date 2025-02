Bombeiro aposentado é preso após assediar crianças no Rio

Um bombeiro aposentado foi preso após ser acusado de tirar foto das partes íntimas de crianças em um estabelecimento na Zona Oeste do Rio, na última sexta (21). Segundo testemunhas, ele fotografou clientes que entravam com roupa de banho em uma loja de açaí em Guaratiba. No telefone deles, a Polícia encontraram imagens das partes íntimas de outras pessoas, segundo os agentes.

Relatos iniciais indicam que o acusado, que é 2º tenente do Corpo de Bombeiros, é morador da região e é apontado como responsável por outros episódios de assédio na região. Ele foi detido após a mãe de uma menina de 12 anos procurar a Polícia para denuncia-lo, após ver o acusado fotografar o corpo da sua filha sem autorização.

Ele foi capturado por policiais do 27º BPM (Santa Cruz) e levado para a Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Campo Grande, onde foi autuado em flagrante. Ele permaneceu detido, à disposição da Justiça. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que não compactua com crimes de qualquer natureza e que o causado foi transferido para o Grupamento Especial Prisional (GEP) em São Cristóvão, Zona Norte, neste domingo (23).