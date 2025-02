Guarda prende homem que tentava furtar tubulação do MUVI em São

Agentes da Guarda Municipal prenderam três homens pelo crime de furto no município. Um dos suspeitos foi preso nesta madrugada de segunda-feira (24), ao tentar furtar a tubulação da obra do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) na Rua Francisco Portela, no Centro. Dois outros homens foram presos enquanto estavam furtando tubos metálicos de uma clínica localizada na Rua Jovelino de Oliveira Viana, no Alcântara. Ambas as prisões foram feitas com o auxílio da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Nesta madrugada de segunda-feira (24), equipes da Guarda estavam em patrulhamento quando foram acionadas por responsáveis pela CSSG depois que as câmeras de videomonitoramente flagraram um homem furtando uma tubulação do MUVI. Após o crime, o suspeito colocou a tubulação furtada no banco de trás do seu carro.

No local, os agentes encontraram o suspeito e deram voz de prisão. O homem precisou ser algemado. O suspeito foi levado para a 73ª DP (Neves), onde foi ouvido e permanece preso.

Outros dois suspeitos foram presos no domingo (23) depois que equipes da Guarda foram acionadas, via central de videomonitoramento, para se dirigirem à Rua Jovelino de Oliveira Viana, onde dois suspeitos furtavam dois tubos metálicos de uma clínica abandonada. A dupla foi detida, algemada e levada para a 74ª DP (Alcântara), sendo encaminhada, posteriormente, para a 73ª DP (Neves).

Em ambas as ocorrências, o produto dos furtos foi apreendido.