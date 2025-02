Identificada mulher esfaqueada e morta após briga em bar de Niterói

Parentes relataram que a vítima foi morta após uma briga com uma outra mulher - Foto: Layla Mussi

Parentes relataram que a vítima foi morta após uma briga com uma outra mulher - Foto: Layla Mussi

Foi identificada como Carolina Damasceno, 32 anos, a vítima esfaqueada e morta em um bar na Rua Visconde do Uruguai, no centro de Niterói, na noite do último sábado (22).

A Polícia Militar (PM), que foi acionada para atender ocorrência de lesão corporal por arma branca, informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou a morte da mulher.

Leia também

Jovem morre ao cair de estrutura com mais de 5 metros em bloco de Carnaval no Rio

Criança de 2 anos é encontrada morta em cisterna de casa, em Mesquita



De acordo com familiares, Carolina era moradora do bairro Fonseca, em Niterói, e trabalhava pelas ruas da cidade. Os parentes relataram ainda que ela foi morta após uma briga com uma outra mulher.

A vítima deixa dois filhos que já não moravam com ela.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso.

* Em atualização