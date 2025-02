Guarda Municipal de São Gonçalo prende casal por furto de cabos em Alcântara

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam um homem e uma mulher, na madrugada do último sábado (22), por furtos de cabos. O casal foi preso na Rua Jovelino Viana, em Alcântara. Com os suspeitos, foram encontrados 50 metros de cabos, uma faca e um cachimbo de crack.

Os agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados, via Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), para deter os suspeitos nos endereços mencionados. Ambos os suspeitos haviam sido flagrados pelas câmeras de segurança do município cometendo os crimes. No local, os guardas localizaram os suspeitos tentando fugir. O casal foi detido, algemado, e o produto do furto foi apreendido.

O homem e a mulher foram levados para a 74ª DP (Alcântara), e em seguida à 73ª DP (Neves), onde permanecem presos.

Outras apreensões

Também na madrugada do último sábado (22), um menor de idade foi apreendido também furtando cabos, na Avenida Presidente Kennedy, no Centro. O menor encaminhado para 72ª DP (Mutuá), onde foi feito o acionamento do Conselho Tutelar e o menor permanece apreendido.

Decisão

Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional a criação de leis, pelos municípios, para que guardas municipais atuem em ações de segurança urbana. Essas normas devem respeitar limites de forma a que não se sobreponham, mas cooperem com as atribuições das polícias Civil e Militar.

De acordo com a decisão, as guardas municipais não têm poder de investigar, mas podem fazer policiamento ostensivo e comunitário e agir diante de condutas lesivas a pessoas, bens e serviços, inclusive realizar prisões em flagrante. Em São Gonçalo, a Secretaria de Ordem Pública já realiza o patrulhamento preventivo.