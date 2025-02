Presas com arma e drogas no corpo, na Rodoviária do Rio

Duas mulheres foram presas com drogas e arma na Rodoviária Novo Rio, na Região Portuária, nesse sábado (22).

As prisões ocorreram em momentos distintos, mas nos dois casos as mulheres foram presas em flagrante após serem abordadas por policiais militares do Batalhão de Polícia de Turismo.

O primeiro caso aconteceu durante a manhã, quando uma mulher foi flagrada com um fuzil na mala.

Para a polícia ela contou que o armamento de grosso calibre seria levado para a Favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

Durante a tarde outra passageira foi presa, dessa vez com drogas.

A acusada tinha drogas na mala e no corpo.

Segunda ela, o material entorpecente seria entregue em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

O nome das mulheres não foi divulgado, mas os casos foram registrados na 4° DP (Centro).