Patrulhamento reforçado da Polícia Civil reduz número de roubos de veículos em São Gonçalo

Após um período de escalada na criminalidade, São Gonçalo registrou uma queda expressiva no número de roubos de veículos no último domingo (16). Enquanto no primeiro domingo do mês, no dia 2 de fevereiro, a cidade contabilizou 55 roubos de veículos em um único dia, no último domingo (16), as delegacias da região registraram apenas quatro casos de roubos de veículos. A redução ocorreu após a implementação de um patrulhamento intensivo da Polícia Civil nas ruas do município.

A operação especial teve início no dia 5 de fevereiro e contou com o reforço de agentes da Região Serrana e do Sul Fluminense. São 12 viaturas circulando diariamente pelo município, cada uma com três policiais. As equipes se dividem em dois grupos para cobrir pontos e horários estratégicos, e coibir a ação de criminosos.

No último domingo, dos quatro roubos registrados, dois ocorreram na área da 72ª DP (Mutuá), um na área da 75ª DP (Rio do Ouro) e um na área da 73ª DP (Neves). A queda no número de ocorrências chama a atenção após um período de forte alta nos índices de criminalidade, com um aumento de 111% nos roubos de veículos entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP).

A ofensiva das forças de segurança acontece em meio a denúncias de que ordens para roubos vêm sendo dadas por criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV), intensificando os assaltos a veículos, cargas e pedestres nas principais vias da cidade. Com o novo patrulhamento, a expectativa das autoridades é de que os índices continuem caindo.

A Polícia Civil reforça que a ação segue ativa e que o monitoramento das áreas mais críticas será mantido para garantir a segurança da população.

Leia também:

Prefeitura de São Gonçalo realiza alterações no trânsito para ensaio da Porto da Pedra neste sábado (22)



Polícia Civil prende homem que matou e ocultou corpo do enteado em Belford Roxo