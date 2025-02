Operação Strangulatio combate crime organizado em presídios do Rio

A Operação Strangulatio está sendo realizada nesta quarta-feira (19) pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), com o objetivo de coibir a atuação do crime organizado dentro das cadeias do Rio de Janeiro, além de combater as regalias oferecidas aos chefes do Comando Vermelho presos, como visitas íntimas irregulares.

Policiais realizaram buscas nas celas dos presídios Gabriel Ferreira Castilho, Benjamin de Moraes e Alfredo Trajan, situados no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. A operação conta com o apoio da Secretaria Nacional de Política Penais (Senappen), que opera no bloqueio móvel do sinal de telefone nas unidades de detenção.

Em uma revista realizada na última sexta-feira (14), foram apreendidos cerca de 64 celulares e 1,8 quilo de material supostamente entorpecente. Além disso, também houve o isolamento de 20 presos, dentre eles William Souza Guedes, conhecido como Corola; Marco Antônio Pereira Firmino, vulgo My Thor; e Luiz Fernando do Nascimento Ferreira, o Nando Bacalhau.

Aumento no número de visitantes de presos

Entre os anos de 2021 e 2024, a quantidade de visitantes presos em flagrante por tentar entrar com objetos não permitidos triplicou. Com essas pessoas, foram encontrados, em suas partes íntimas, cerca de 25 quilos de drogas. A identificação das drogas escondidas ocorreu graças ao uso de scanners corporais.

Outro dado que chama a atenção foi registrado entre os anos de 2023 e 2024, onde, na Operação Chamada Encerrada, a Seap localizou 16 mil aparelhos (cerca de 10 mil em 2024 e 6 mil em 2023), nas portas de entrada e dentro dos presídios.

Líderes do CV recebem visitas íntimas irregulares

Traficantes do Comando Vermelho (CV), Corolla, My Thor e Nando Bacalhau, teriam recebido visitas íntimas de forma irregular no dia 9 de fevereiro, no local conhecido como parlatório da Penitenciária Gabriel Castilho.

Por isso, a Seap deu início a uma sindicância para investigar as responsabilidades pelas visitas íntimas, sem autorização.

Apesar de haver o direito das visitas íntimas de companheiras ou esposas para os detentos no parlatório, nos três casos investigados haviam irregularidades que não permitiam o encontro.

No caso do traficante My Thor, que teria se separado há pouco tempo, a sua nova companheira ainda não tinha sido cadastrada na Seap, porém conseguiu encontrar com o preso.

Em 2024, My Thor estava na mira de uma operação que apurava o tráfico de cocaína entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Na cela onde o traficante estava foram apreendidos cerca de dez aparelhos celulares. Além disso, ele é apontado como líder do tráfico dos Morro do Santo Amaro e Azul, na Zona Sul.

O Corolla, que foi preso em julho de 2024, também recebeu uma mulher não registrada, ou seja, não era a mesma que constava no sistema como a esposa do traficante.

Antes de ser preso, o traficante ostentava nas redes sociais imagens da prática de treinos físicos com coletes e fuzis, além do preparo para o confronto do tráfico. A Polícia menciona Corolla como o líder do tráfico no Morro São João, situado no Engenho Novo. Ele possui em seu nome 54 anotações criminais.

Da lista, o apontado por ser um preso de alta periculosidade, Nando Bacalhau, não teria permissão de receber visitas íntimas naquele dia. O traficante foi preso em 2012, em Guarulhos, situado na Grande São Paulo. Na época da prisão, Nando Bacalhau foi tido como chefe do tráfico de drogas no Morro do Chapadão, situado em Costa Barros, Zona Norte do Rio.