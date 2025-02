Homem é preso por ameaçar mulher e incendiar os móveis de casa em Maricá

Um homem acusado de ameaçar sua companheira e incendiar móveis na casa em que viviam foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (18), em Guaratiba, bairro de Maricá. Segundo relatos, as chamas chegaram a se alastrar para o quintal da casa e atingir vegetação no local; apesar disso, não há registro de feridos.

Segundo o relato da vítima, ela e o suspeito estão juntos há cerca de 18 anos. Ele teria um histórico e comportamento agressivo, com relatos de violência psicológica contra ela. Ainda de acordo com a vítima, o homem chegou a impedi-la de ver familiares durante alguns períodos do relacionamento.

Nesta terça (18), durante uma discussão, ele teria ameaçado e dito que iria “arrebentá-la”. O suspeito foi encontrado no imóvel por agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal. Ele não resistiu a prisão e foi levado para a 82ª DP (Maricá). De lá, ele foi conduzido para a Central de Flagrantes da região, a 76ª DP (Niterói).