Homem acusado de matar colombiana no Rio é preso

Um homem acusado pelo assassinato de Carolina Sánchez López - colombiana encontrada morta na Comunidade do Mandela, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio - foi preso por policiais civis neste domingo (16). Segundo a Polícia, o acusado alegou ter agido em legítima defesa, mas as investigações e as marcas de violência no corpo da vítima contrariam o relato.

Carolina estava vivendo com o suspeito há poucos dias, segundo as investigações. Uma confusão envolvendo uma acusação de furto no imóvel que eles compartilhavam teria sido a motivação do crime. Identificado como Sérgio Luiz de Carvalho, o acusado teria dito à Polícia que apenas deu um soco na vítima para se defender e que, com o golpe, a mulher caiu e acabou morrendo.

Leia também:

➢ Adolescente morre após injetar 'líquido de borboleta' na perna; Entenda

➢ Acusado de envolvimento na morte do grego na RJ-104 é preso na Praia de Piratininga, em Niterói

Apesar do relato, o laudo médico após perícia do corpo indica, segundo os policiais, que a colombiana sofreu múltiplas lesões pelo corpo. Além disso, há sinais de estrangulamento, que não correspondem ao relatado por Sérgio, de acordo com os agentes. Por conta disso, um pedido de prisão temporária foi emitido contra ele e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) o capturaram neste domingo (16). O caso segue em investigação.