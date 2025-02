PM é morto a tiros em via movimentada na Barra da Tijuca

Cobalt branco, que teria sido usado no crime, ficou abandonado no local - Foto: Reprodução

Um policial militar reformado de 58 anos foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (17), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Marcos Antônio Cortinas Lopez, estava em uma BMW X6 quando foi atacado pelos criminosos.

De acordo com informações de testemunhas, o PM foi atacado por homens em duas motos que estavam acompanhando um veículo Cobalt branco. Após o crime, os criminosos fugiram e o carro usado na ação ficou abandonado.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 8h45 para atender uma pessoa baleada. Porém, chegando no local, o homem já estava morto.

A Polícia Civil disse em nota que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte do policial militar. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Envolvimento com a milícia

Em 2002, quando estava lotado no 14º BPM (Bangu) como soldado, Lopez foi homenageado com uma moção de congratulações e aplausos na Assembleia Legislativa (Alerj) por ter participado de uma apreensão de armas e drogas na comunidade Santo André, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

Passados alguns anos, o PM reformado teria se tornado sócio majoritário de uma empresa de telefonia registrada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em 2020, Lopez chegou a ser preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

O ex-PM foi detido em uma operação organizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), e, atualmente, estava em liberdade.

Na sede da empresa, localizada na Zona Oeste, os agentes apreenderam R$ 500 mil em equipamentos de distribuição de serviços de telefonia desviados de empresas de grande porte do setor.

Com faturamento mensal avaliado em R$ 200 mil, a empresa fornece serviços de distribuição de sinal de internet, telefonia e TV a cabo para mais de 3 mil clientes na Zona Oeste do Rio, que funciona como reduto da maior milícia do estado.