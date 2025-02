Ladrão de picanha: funcionário é preso por furtar carne em mercado de Niterói

O funcionário de um supermercado no Ingá, em Niterói, foi preso em flagrante por acusações de furto na tarde do último sábado (15). O homem, de 33 anos, teria tentado levar três peças de carne do estabelecimento. Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de porte de drogas; foi só após os agentes chegarem ao local que o furto foi descoberto.

Segundo a Polícia, colegas de trabalho do acusado teriam percebido um volume suspeito na roupa do homem, que teria dito aos outros que estava com drogas. Por conta disso, uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada. No local, após revista, não foram encontradas drogas, e sim três peças de picanha. A chave da câmara frigorífica do estabelecimento também foi furtada pelo homem, segundo as investigações.

O acusado teria confessado o crime e alegado ter infestado uma história envolvendo drogas por vergonha de admitir o fruto aos colegas, de acordo com os policiais. Ele foi levado diretamente para a 76ª DP (Centro), Central de Flagrantes da região, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.