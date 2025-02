Ladrão dá tiro na própria perna e acaba preso em hospital; vídeo

Um ladrão acabou saindo ferido de um roubo mesmo sem confronto armado em Minas Gerais. O criminoso atirou com uma arma de fogo contra a própria perna por acidente e acabou ferido enquanto assaltava uma loja de roupas em Belo Horizonte, capital mineira, na última terça (11). O momento foi flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento. Confira as imagens:





O disparo foi efetuado enquanto o criminosos tentava guardar a arma para fugir. Outros dois comparsas que participaram do assalto já tinham escapado, segundo a Polícia. Horas mais tarde, enquanto realizavam buscas pelos criminosos, policiais localizaram o homem em uma unidade de saúde da região. Ele confessou o crime e disse que seu dedo escorregou na arma, o que o levou a procurar ajuda médica.

Na casa do ferido, foram encontradas diversas peças de roupas roubadas no estabelecimento. Um outro homem, acusado de envolvimento no assalto, foi identificado e preso pelos agentes mais tarde. Um dos acusados permanece foragido.