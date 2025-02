PM prende três suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no Badu, em Niterói

A Polícia apreendeu com os suspeitos farto material entorpecente e dois rádios transmissores - Foto: Divulgação

A Polícia apreendeu com os suspeitos farto material entorpecente e dois rádios transmissores - Foto: Divulgação

Policiais do 12° BPM, a partir de informações do Disque Denúncia, prenderam três criminosos na tarde da última quarta-feira (12), na Comunidade da Cocada, no Badu, em Niterói. Um deles estava foragido da Justiça.

Ao chegarem no local, os agentes, que receberam informações sobre barricadas colocadas na comunidade, avistaram os três suspeitos, que tentaram fugir.

Após cerco tático na região, as equipes conseguiram deter os criminosos e com eles apreenderam: farto material entorpecente e dois rádios transmissores.

Os acusados e os materiais entorpecentes foram encaminhados à 79ª DP (Jurujuba) para registro e autuação em flagrante delito.

De acordo com os policiais, um dos criminosos estava evadido do Sistema Prisional desde 2009. Porém, não constava mandado de prisão em seu desfavor.

Os outros dois suspeitos foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo presos. O homem que estava foragido ficou preso para o cumprimento de sua sentença criminal.