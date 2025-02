Polícias apreendem 1,5 tonelada de maconha destinada à comunidade do Mandela

Foram encontrados centenas de tabletes de maconha, com cerca de 1,5 tonelada - Foto: Reprodução

Foram encontrados centenas de tabletes de maconha, com cerca de 1,5 tonelada - Foto: Reprodução

Policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) e policiais militares do 41º BPM realizaram uma operação conjunta, nesta segunda-feira (10/02), para apreender uma grande quantidade de drogas. De acordo com o apurado, os entorpecentes iam para a comunidade do Mandela, em Manguinhos, Zona Norte da capital.

A ação se estendeu até as primeiras horas desta terça. Após troca de informações, as equipes realizaram cerco tático para localizar um caminhão que transportavam as drogas. O veículo foi abordado na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Irajá. Próximo ao caminhão, quatro homens demonstravam nervosismo.

Leia também:

PF prende quatro acusados de desvio de dinheiro na educação no Rio

Patrulha Maria da Penha prende homem que agrediu ex-namorada em SG

Os policiais realizaram busca no veículo e encontraram grande quantidade de frangos para consumo, porém, no meio dessa carga alimentícia, foram encontrados centenas de tabletes de maconha, com cerca de 1,5 tonelada.

Diante disso, os quatro homens que estavam com o caminhão foram presos em flagrante. O motorista revelou que a carga vinha do estado do Paraná. Os demais admitiram que ganhariam R$ 150 para efetuar o transbordo dos entorpecentes.