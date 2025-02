Polícia prende criminoso que sequestrava, extorquia e agredia motoristas de aplicativos

Policiais da 66ª Delegacia de Polícia (Piabetá), em parceria com o 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam em flagrante um criminoso, acusado de roubo qualificado e restrição de liberdade de vítimas. A prisão ocorreu após uma série de investigações realizadas pelas forças de segurança para combater uma onda de roubos praticados contra motoristas de aplicativos.

O criminoso foi capturado após o roubo de um motorista, ocorrido na madrugada desta sábado (8). O modus operandi dos criminosos, já identificado pela inteligência da 66ª DP, envolve a abordagem de motoristas de aplicativos, seguido de violência física, extorsão e ameaças. Durante o roubo, ele se apresentou como "Charles" à vítima, que foi levada até Campo Grande, onde seus comparsas se juntaram ao crime. Enquanto um dos comparsas esfaqueava o motorista, o preso ligava para a esposa da vítima exigindo uma transferência de R$ 1.000,00, que foi enviada para a conta de um terceiro comparsa.

A prisão foi realizada após uma ação de reconhecimento, em que a vítima identificou o autor do crime. O criminoso já é responsável por outros roubos na região, em todas as ocorrências ele usou de violência contra as vítimas.