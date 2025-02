Homem é detido após esfaquear casal na Zona Sul do Rio

Um homem, de 42 anos, foi detido em flagrante, na noite desta quinta-feira (6), após esfaquear um casal na Praça São Salvador, em Laranjeiras, na zona sul do Rio. A prisão foi efetuada por guardas municipais do Grupamento Tático Móvel (GTM), após serem acionados por frequentadores da região.

A Guarda Municipal informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde, no Centro. Logo após serem liberados do socorro, o casal, que não teve a identidade revelada, prestou depoimentos na 9° DP (Catete).