Homens são detidos com linha chilena em São Gonçalo

Duas pessoas, entre elas, um menor de idade, foram detidas por agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo com duas unidades de tubos de linha chilena, que foram apreendidas, na tarde desta quarta-feira (5), na Estrada Boqueirão Pequeno, no bairro Galo Branco. Os dois estavam utilizando linha chilena para soltar pipa, o que é considerado crime.

Os agentes da Guarda receberam uma denúncia informando sobre os dois homens soltando pipa. A equipe da Guarda seguiu, então, até o local mencionado, onde encontrou os suspeitos, que foram abordados. Foi constatado que eles estavam utilizando linha chilena e o maior de idade foi conduzido até a 72ª DP (Mutuá), onde foi feito registro de ocorrência, sendo liberado em seguida. O menor foi liberado no local após ter sido feita uma qualificação ligada à sua responsável.

Outro caso - Vale destacar que, em novembro de 2024, um agente da Guarda foi ferido no pescoço com linha chilena enquanto dirigia sua moto na rodovia BR-101, nas proximidades do Shopping São Gonçalo. O guarda Paulo Victor Darbelly Gama, de 31 anos, estava vindo do Rio, a caminho do trabalho, quando sentiu uma queimação no pescoço e percebeu que o local estava cortado e sangrando.

O agente foi até o Pronto Socorro Central, onde foi atendido, levou pontos e foi liberado. Ele tirou licença médica por alguns dias após o ocorrido, mas, depois de algumas avaliações médicas, voltou a trabalhar.