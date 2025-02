MMSG apoio campanha Feminicídio Zero no Carnaval Rio 2025

Em repúdio ao aumento alarmente de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) entra no embalo e apoia a Campanha Feminicídio Zero no Rio Carnaval 2025. A ação é uma parceria entre o Ministério das Mulheres e a Secretaria de Estado da Mulher.

A parceria inédita pelo enfrentamento à violência contra mulheres no Carnaval foi assinada em setembro de 2024 e conta com apoio da Embratur e a Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro).

A Carta-Compromisso da Mobilização Nacional pelo Feminicídio Zero foi assinada pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o presidente da Liesa, Gabriel David.

"É papel e responsabilidade do Estado construir e executar políticas públicas para atender às mulheres em situação de violência, mas não daremos conta se a sociedade também não se envolver. Se cada indivíduo não se meter em uma situação de agressão de pessoas conhecidas, de amigos, familiares e dos vizinhos. Para mudar no coletivo, tem que mudar no individual. Por isso, usar espaços que chamem a atenção do público, como estamos fazendo nos jogos de futebol atualmente e queremos fazer com o Carnaval, é essencial para dar visibilidade a esse tema”, declarou, na ocasião, a ministra da Mulheres, Cida Gonçalves.

A Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com o Ministério das Mulheres, convida as Gestoras de Organismos de Políticas para Mulheres e representantes da Rede de Enfrentamento às Violências contra Mulheres do Estado do Rio de Janeiro para a cerimônia de lançamento da Campanha Feminicídio Zero.

"O carnaval é um momento de alegria e celebração, mas também precisamos garantir que seja um espaço seguro para todas e todos. Nossa campanha vem para reforçar que o respeito é fundamental e que as mulheres têm o direito de se divertir sem medo ou constrangimentos", declara a secretaria da Mulher, Heloisa Aguiar.

O evento vai acontecer no dia 7 de fevereiro, às 18h, na Cidade do Samba (Rua Rivadávia Corrêa 60), no Santo Cristo. Favor confirmar presença até o dia 5 de fevereiro pelo email cerimonial@mulheres.gov.br ou pelo telefone (61) 2027-3169.

'A cada 10 minutos uma mulher ou menina é morta no mundo'

A gestora e coordenadora de projetos do MMSG, Marisa Chaves, repudia o aumento de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro. Para Chaves, o momento é de unir forças em várias frentes no combate e prevenção à violência contras as mulheres.

“A cada 10 minutos, mesmo tempo que um restaurante ‘fast food’ apronta um lanche, uma mulher ou menina é morta no mundo. No Brasil, a cada 6 horas ocorre um feminicídio. Com base no atendimento do 190 são registrados 10 casos por hora de violência contra as mulheres no Estado. São dados lamentáveis, mas que nos faz refletir e fortalecer a nossa luta, em várias frentes, no combate e prevenção à violência contras as mulheres”, reiterou Chaves.

Projetos em defesa de mulheres e meninas vítimas de violência

O MMSG é uma instituição de portas abertas e administra diversos projetos em defesa das mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e/ou sexual. Além do ‘Ricas do Salgueiro’ e ‘Vozes Periféricas’, que atendem mulheres em situação de vulnerabilidade no Complexo do Salgueiro (SG); tem o Grupo Reflexivo para Mulheres, que contribui com a redução dos agravos na saúde psicológica, emocional e física das vítimas; o Roda de Conversa com Gestantes, Puérperas e Familiares, que faz o acolhimento às gestantes no pré-natal, parto e pós parto e puérperas; e o Rearticulando Rede Mulher, projeto que busca promover a articulação entre movimentos feministas, coletivos e serviços especializado no atendimento às mulheres.

Para o atendimento às crianças e adolescentes, o MMSG coordena os Núcleos de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência (NACAs), em SG e Niterói, e tem a parceria da Fundação para Infância e Adolescência (FIA). E o Núcleo Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e/ou Sexual (Neaca Tecendo Redes), iniciado em 2024, com apoio da Petrobras, que atende em SG, Itaboraí e Duque de Caxias.

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços e telefones abaixo:

MMSG (Sede SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).

NACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 215, Zé Garoto. (2606-5003/989004217)