Subtenente da PM é morto a tiros em arrastão no Rio do Ouro, São Gonçalo

Um subtenente da reserva da PM foi morto a tiros, no início da madrugada deste domingo (02), na RJ-106, na altura do Rio do Ouro, próximo à Favela da Linha, em São Gonçalo, durante um arrastão. Um homem com touca ninja e colete balístico também foi encontrado morto no local.

O policial, identificado como Carlos Wagner de Alvarenga Costa foi encontrado dentro de seu carro, um Fiat Toro, já sem vida. O outro homem, ainda não identidade, estava fora do carro, caída na rua, também com marcas de tiros.

Segundo informações, o policial da reserva passava pelo local com sua esposa, quando o casal foi surpreendido por um grupo de criminosos que faziam um arrastão na Via.

Ainda conforme relatos, a mulher conseguiu escapar do veículo, enquanto o marido trocava tiros com os criminosos. A esposa da vítima pegou carona até a casa da família, onde informou o ocorrido. O sobrinho do casal foi até o local e identificou o tio, que já estava sem vida.

Bombeiros foram acionados para o local e atestaram as mortes.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local e assumiram as investigações sobre o caso, que foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde deverão ser liberados para sepultamento ainda neste domingo.

