Morre Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais

O ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso (MDB), aos 86 anos, faleceu na madrugada deste domingo (2), em Belo Horizonte.

Em entrevista ao g1, o deputado federal Newton Cardoso Júnior (MDB) informou que seu pai estava internado há alguns dias no Hospital Orizonti, no bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul, mas preferiu não revelar a data exata da internação. De acordo com Júnior, a causa da morte foi uma múltipla falência de órgãos.

O velório ocorrerá na manhã desta segunda-feira (3), às 10h, no Palácio da Liberdade, com honras militares, em reconhecimento ao seu cargo de governador e à sua trajetória política.

Cardoso Júnior também revelou que o corpo de seu pai será cremado, em uma cerimônia restrita à família.

