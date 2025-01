Agentes de Maricá encontram máquinas furtadas da Somar em Itaboraí

Policiais civis e oficiais da Prefeitura Municipal de Maricá descobriram, na última quinta-feira (30), um esquema de furto e revenda ilegal das máquinas usadas pela autarquia Serviço de Obras de Maricá (Somar). O maquinário foi encontrado em um galpão em Itaboraí, município vizinho, após investigações conjuntas da Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá e da 82ª DP (Maricá). Um homem foi preso na ação.

Retroescavadeiras e cavadeiras do serviço municipal, além de sucata e equipamentos de grande porte da autarquia, foram encontrados no local. As investigações apontam que um grupo de criminosos participava do esquema; eles furtavam os equipamentos e comercializavam ilegalmente, inclusive fora do município.

O dono do galpão em Itaboraí estava no local e foi preso pelos agentes. Outros homens acusados de envolvimento com o esquema foram detidos e levados à 82ª DP para prestar depoimento. A unidade policial e a Secretaria seguem investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no crime.