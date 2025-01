Homem é preso acusado matar mulher em comunidade do Rio

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um imóvel na comunidade do Morro do Pinto, em Santo Cristo, no Rio, na manhã desta sexta (31). Um homem acusado pelo crime foi preso; ele chegou a ser detido por moradores da região até a chegada dos policiais. A motivação do crime e a identidade da vítima não foram divulgados.

Vizinhos da vítima relataram ter escutado gritos por volta das 5h. Em seguida, o suspeito foi visto fugindo e arremessando uma arma em um terreno próximo, segundo o relato dos moradores. A PM foi acionada e encontraram o homem detido pelos vizinhos no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) registrou a ocorrência e está investigando o caso.