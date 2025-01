Forças de Segurança de Maricá descobrem esquema de furto e revenda de máquinas da Somar

Após uma investigação minuciosa, as autoridades identificaram os responsáveis pelo desvio dos equipamentos - Foto: Divulgação - PMM

A Secretaria de Segurança Cidadã de Maricá, sob a liderança do secretário Júlio Veras, em conjunto com a 82ª DP, coordenada pelo delegado titular Dr. Cláudio Vieira, desmantelou um esquema de furto e revenda ilegal de máquinas pertencentes à autarquia Serviço de Obras de Maricá (Somar), na tarde desta quinta-feira (30/01), em um galpão no município de Itaboraí (cidade vizinha).

Após uma investigação minuciosa, as autoridades identificaram os responsáveis pelo desvio dos equipamentos, que eram furtados e comercializados ilegalmente. Durante a operação, o dono do galpão onde parte das máquinas foi encontrada foi identificado e conduzido à Delegacia de Maricá para prestar depoimento. Ele acabou preso em flagrante pelo crime de receptação de material roubado. Além disso, outros homens foram encaminhados à unidade policial, onde estão sendo ouvidos para esclarecer o esquema criminoso.

No local, foram encontrados, além de retroescavadeiras e cavadeiras, outros materiais da Somar, incluindo sucatas e peças de equipamentos pesados. A perícia técnica já foi acionada para analisar os itens.

O secretário Júlio Veras enfatizou que a gestão municipal segue comprometida com a transparência e a integridade, garantindo que casos como esse sejam rigorosamente investigados e os culpados responsabilizados.

"Não vamos tolerar qualquer tipo de desvio ou corrupção que prejudique os serviços prestados à população. Essa ação demonstra que a integração entre os órgãos gera bons resultados e que nossa atuação será sempre firme para garantir que os bens públicos sejam protegidos e utilizados corretamente”, afirmou.

As investigações seguem em andamento para identificar possíveis outros envolvidos no esquema.