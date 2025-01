Com reservas, Flamengo vence Sampaio Corrêa por 2 a 0

Na abertura do Maracanã para a temporada de 2025, deu Mengão! Pela sexta rodada do Carioca, disputada na noite desta quinta-feira (30), o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, com gols de Wallace Yan e Alcaraz, ambos na segunda etapa. Vale destacar que o time rubro-negro atuou com os reservas, já que no próximo domingo terá a decisão da Supercopa do Brasil, diante do Botafogo.

Antes de a bola rolar, o atleta Danilo foi apresentado oficialmente, no auditório do Maracanã, como segundo reforço rubro-negro para a temporada e respondeu às perguntas da imprensa. Minutos depois, o uruguaio De Arrascaeta recebeu a camisa 10 no gramado sob a benção do eterno ídolo Zico, que apareceu no telão mandando uma mensagem para o craque.