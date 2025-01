Polícia Civil do Rio prende foragida por arrastão em BRT

A Polícia Civil prendeu a jovem Maissa dos Santos, de 19 anos, que estava foragida da Justiça pelo arrastão em um coletivo do BRT, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (30). A prisão foi realizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade. A acusada foi levada pelos agentes à 44ª DP (Inhaúma).

A ação contou com o trabalho do setor de inteligência da delegacia.

Leia também:

Homem de 55 anos é morto a tiros em Vista Alegre, São Gonçalo

Mulher acusada de envolvimento no assassinato de empresário no Paraná é presa em SG



Maissa é uma das investigadas pelo assalto ocorrido em dezembro do ano passado, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar. Na ocasião, passageiros foram rendidos e tiveram seus pertences levados com atos de violência.

Contra a suspeita, havia um mandado de prisão temporária expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia também divulgou um cartaz pedindo informações sobre o paradeiro da criminosa.

Com a prisão de Maissa, todos os envolvidos no arrastão já foram identificados e localizados.