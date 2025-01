Mulher acusada de envolvimento no assassinato de empresário no Paraná é presa em SG

Policiais civis prenderam uma mulher, procurada pela Justiça pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, nesta quarta-feira (29), no Colubandê, São Gonçalo. O crime teria ocorrido por causa de uma dívida da compra de um veículo, contraída pelo companheiro da presa.

De acordo com a Polícia Civil, constava um mandado de prisão em nome da mulher em decorrência de sua participação no crime que aconteceu em março de 2024, na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. A vítima era empresário.

A mulher estava em casa, no momento em que foi surpreendida pelos agentes da 72ª DP (Mutuá). As investigações apontam que a mulher é acusada de envolvimento no assassinato do empresário, que teria sido morto com um tiro na nuca, disparado pelo companheiro dela.

Depois do crime, o corpo da vítima foi carbonizado dentro do próprio veículo, para tentar ocultar as evidências do crime. Além do marido da mulher, seu irmão também é apontado como envolvido no assassinato.