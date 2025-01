Polícia Civil prende em flagrante suspeito de matar enteado de 11 meses no Rio

Na noite da última quarta-feira (29), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem acusado de matar o próprio enteado, de 11 meses, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

A criança, identificada como Arthur, morreu com sinais de maus-tratos. Ele foi levado desacordado com hematomas pelo corpo para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila do João. A equipe médica tentou reanimar o menino, mas ele não resistiu.

De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, a causa da morte foi traumatismo craniano provocado por ação contundente, com hemorragia e edema cerebral.

Segundo a Polícia, durante o depoimento, o padrasto afirmou que Arthur tinha caído da cama. Porém, os agentes desconfiaram da versão dada pelo homem, visto que os ferimentos encontrados no corpo da criança não eram compatíveis com a queda de uma cama de 50 cm de altura.

Ainda de acordo com os policiais, o padrasto confessou ter sido responsável pela morte, mas alegou ter sido um acidente. Ele afirmou que caiu com a criança no colo enquanto descia uma escada, mas os investigadores também encontraram inconsistências no depoimento, como o fato do suspeito não apresentar qualquer tipo de ferimento.

A mãe do bebê também prestou depoimento à Polícia.