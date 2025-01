Casal investigado por morte de jovem na Baixada é preso em Petrópolis

O casal acusado pela morte de Larissa dos Santos, jovem de 26 anos que foi encontrada morta em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi capturado pela Polícia Civil neste domingo (26). Alan Amolinario Gusmão, investigado pelo assassinato, e a companheira dele, Leandra Victoria de Sousa Fortunato, que é apontada como cúmplice, foram encontrados pelos agentes em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Eles respondem por feminicídio e ocultação de cadáver.

Alan e Leandra estavam escondidos na casa de amigos, segundo a Polícia, desde que o corpo de Larissa foi encontrado, na sexta (24), enterrado em um canteiro na casa do suspeito. Ela estava desaparecida desde a última terça-feira (21), quando foi vista pela última vez no bairro Jardim da Viga, em Nova Iguaçu, entrando em um carro de aplicativo. A última localização de GPS indicada pelo celular da vítima foi registrada em Niterói, no bairro São Francisco, a cerca de 50 km do local onde ela foi vista entrando no veículo.

As investigações apontam que Alan foi o responsável por pedir o carro de aplicativo em que ela foi vista. O inquérito indica que ele mantinha uma relação extraconjugal com a vítima há algum tempo e que teria premeditado o crime junto da companheira. Na sexta (24), um pedreiro da região denunciou o crime à Polícia. Em depoimento, o profissional disse que tinha sido contratado pelo acusado para concretar um canteiro e que, após o serviço, Alan lhe teria pedido ajuda para enterrar um corpo. O pedreiro recusou.

O casal é alvo de um mandado de prisão temporária e permanece detido, à disposição da Justiça.