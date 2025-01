Justiça determina prisão de casal por morte de jovem na Baixada

Policiais civis do Rio procuram por um casal acusado de envolvimento na morte de Larissa dos Santos, jovem de 26 anos que foi encontrada morta nesta sexta-feira (24) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Neste sábado (25), a Justiça do Rio emitiu mandados de prisão contra Alan Amolinario Gusmão, investigado pelo assassinato, e da companheira dele, Leandra Victoria de Sousa Fortunato, que é apontada como cúmplice.

As investigações indicam que Alan era casado com Leandra e mantinha uma relação extraconjugal com Larissa, que estava desaparecida desde a última terça-feira (21). Ela foi vista pela última vez no bairro Jardim da Viga, em Nova Iguaçu, entrando em um carro de aplicativo. A última localização de GPS indicada pelo celular da vítima foi registrada em Niterói, no bairro São Francisco, a cerca de 50 km do local onde ela foi vista entrando no veículo.

Nesta sexta (24), policiais encontraram o corpo de Larissa, com marcas de facada e enrolado em lençóis, enterrado em um canteiro na casa de Alan. Um pedreiro da região denunciou o crime à Polícia. em depoimento, o profissional disse que tinha sido contratado pelo acusado para concretar um canteiro e que, após o serviço, Alan lhe teria pedido ajuda para enterrar um corpo. O pedreiro recusou.

As investigações apontam, ainda, que o crime aconteceu após Alan reatar com a companheira, de quem teria se separado temporariamente no ano passado. Ele continuava se encontrando com a vítima após reatar, indica o inquérito, e teria sido o responsável por pedir a corrida de aplicativo feita pela jovem no dia do desaparecimento.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) segue investigando o caso e buscando o paradeiro do casal.