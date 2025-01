Homem é preso em flagrante ao tentar estuprar gerente de hostel no Vidigal

Policiais civis com auxílio de policiais militares prenderam um homem em flagrante por tentar abusar sexualmente da gerente de um hostel, na comunidade do Vidigal, Zona Sul do Rio, no último sábado (25). A prisão ocorreu momentos depois do crime.

Segundo informações, a vítima, que estava despida, foi dopada e acordou com os gritos dos hóspedes do estabelecimento que impediram o crime.

O homem fugiu do local, mas foi encontrado no interior da comunidade. O crime foi registrado na 15ª DP (Gávea).