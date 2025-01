Onde está Débora? Família procura por jovem desaparecida em São Gonçalo

Pessoas com informações que ajudem a localizar o paradeiro da jovem podem contatar Programa Desaparecidos pelo telefone (21) 2253-1177 ou pelo Whatsapp +55 21 98849-6254 - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A família da jovem Débora Nogueira Muniz buscam por informações que ajudem a localizar o paradeiro da jovem, de 26 anos, que está desaparecida desde o dia 2 de novembro de 2024. Moradora do Recanto das Acácias, em São Gonçalo, ela saiu de casa sem documentos ou pertences pessoais no início da manhã e, desde então, não foi mais vista por familiares ou conhecidos.

Débora e seu filho, de dois anos, estavam vivendo com os pais dela na época do desaparecimento. A mãe de Débora, Luciene Muniz, de 57 anos, explica que a filha enfrentava o vício em entorpecentes e que tinha sofrido uma recaída pouco antes de desaparecer. Apesar disso, ela nunca havia passado mais de uma semana sem contatar a família. No dia que desapareceu, ela teria dito à família que estava indo trabalhar recolhendo material reciclável.

“Ela nunca fez isso. A gente sabe que ela é uma menina que não faria isso, não desapareceria. Ela tem um filho de dois anos, ela tem a mim. Ela enfrenta essa luta com as drogas, mas nunca passou tanto tempo assim sem aparecer”, desabafa Luciene. Ela recebeu alguns relatos indicando que a filha estaria na comunidade Menino de Deus e foi com familiares até o local, mas não localizou o paradeiro da jovem.

“Ficamos sabendo que ela teria passado por lá. Fomos, mas ela não estava lá. As pessoas não diziam coisa com coisa. Alguns disseram que viram ela, mas não conseguimos localizar”, explica a mãe de Débora. O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá) e transferido para o setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que investiga o caso.

Pessoas com informações que ajudem a localizar o paradeiro da jovem podem entrar em contato com a família pelo telefone (21) 97151-7112. Também é possível enviar informações pelo Programa Desaparecidos, do Disque Denúncia, através de ligação para o telefone (21) 2253-1177 ou de uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 98849-6254.