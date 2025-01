Defesa e proteção ao consumidor retira carnes e alimentos impróprios para consumo em supermercados de Maricá

Mais de 90 quilos de carnes bovinas, suínas e de frango foram recolhidos de dois dos três açougues fiscalizados nos bairros São José de Imbassaí e no Centro de Maricá. Os produtos apresentavam diversas irregularidades, como prazo de validade vencido, armazenamento inadequado em câmaras frigoríficas e, em alguns casos, ausência de informações obrigatórias sobre datas de manipulação e validade. Apenas um dos supermercados vistoriados estava em conformidade.

"A vistoria foi desencadeada em um momento em que a população está inquieta após o escândalo envolvendo 800 toneladas de carnes estragadas vindas do Rio Grande do Sul e revendidas por uma empresa do Rio de Janeiro, colocando em risco a saúde dos consumidores. Recebemos novas denúncias e organizamos uma ação conjunta entre a SEDCON e o PROCON-RJ, reafirmando nosso compromisso com a defesa do consumidor", destacou o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.

Os fiscais identificaram problemas estruturais no primeiro supermercado vistoriado, como pisos rachados, acúmulo de água e restos de carne espalhados pelo chão. Além disso, a câmara frigorífica apresentava avarias na porta, comprometendo a refrigeração adequada e elevando o risco de deterioração dos alimentos.

No segundo supermercado, a fiscalização encontrou ainda mais irregularidades. O piso da câmara frigorífica estava parcialmente destruído, e o refrigerador estava sem portas de acesso. Foram recolhidos:

- 20 quilos de salsichas sem especificação da data de acondicionamento;

- 7,6 quilos de paletas suínas vencidas desde 18 de janeiro;

- 28 quilos de frango temperado com vencimento em 22 de janeiro;

- 20 quilos de chuletas bovinas e 17 quilos de pés de galinha sem qualquer identificação de validade.

A área de preparo da padaria desse estabelecimento também foi alvo de autuação. Os fiscais constataram a ausência de isolamento adequado da área de estoque e flagraram a manipulação de alimentos sem proteção contra insetos e poeira. Além disso, os funcionários utilizavam botijões de gás sem autorização do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Como resultado, a produção de pães e derivados foi interditada, e o uso de gás foi suspenso até a regularização.

Além das carnes, os fiscais recolheram, nos dois supermercados, mais 101 quilos de alimentos impróprios para consumo, incluindo queijo minas, doces variados, azeitonas verdes inteiras e fatiadas, além de frios em geral. Todos os produtos foram retirados para destruição, a fim de evitar sua comercialização.

Os proprietários dos supermercados foram autuados pelas irregularidades, que incluem falhas no armazenamento, instalações fora dos padrões de higiene e acondicionamento inadequado de alimentos.