Operação da PM no Alemão e na Penha deixa dois mortos e pelo menos dois feridos

Moradores relataram tiroteios em diferentes pontos da região ao longo do dia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Duas pessoas morreram e pelo menos outras duas ficaram feridas durante uma operação das Polícias Militar e Civil nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (24). A ação, que mobilizou cerca de 500 agentes de segurança, teve um foragido preso. Moradores relataram tiroteios em diferentes pontos da região ao longo do dia.

Uma das vítimas fatais foi identificada como Carlos André Vasconcellos dos Santos, de 36 anos. Segundo testemunhas, Carlos era jardineiro e estava próximo a estação do BRT da Penha, a caminho do trabalho, quando foi atingido por uma bala perdida durante a manhã. O disparo aconteceu durante o cerco que a Polícia realizava nas comunidades.

A outra vítima seria um menor de idade, acusado de envolvimento com grupos criminosos, que teria sido atingido durante o tiroteio, de acordo com a Polícia. A identidade não foi divulgada.

Os outros dois baleados foram um policial militar e um morador do Complexo, que seguem internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas. O agente, identificado como Diogo Marinho Rodrigues Jordão, teria sido atingido por criminosos durante a ação e está hospitalizado em estado gravíssimo.

Já o morador, identificado como Wander Souza dos Santos, de 21 anos, tem quadro considerado estável. Ele também foi atingido por uma bala perdida e estava dentro de casa no momento em que foi baleado, de acordo com testemunhas. Até o início desta tarde, não havia registro de outros feridos.

Segundo a PM, o objetivo da ação é combater a atividade de grupos criminosos na região. Um ponto de desmanche de veículos roubados foi descoberto pelos agentes na comunidade da Fazendinha, que faz parte dos Complexo, e uma vasta carga de drogas foi apreendida na região. Ainda segundo os agentes, vias foram desobstruídas no interior da comunidade. A ação segue em andamento.