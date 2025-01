Homem invade agência bancária e acaba preso em Volta Redonda

Um homem foi preso após ser flagrado invadindo uma agência bancária em Volta Redonda, município do Sul Fluminense, na madrugada desta quinta-feira (23). O suspeito, de 28 anos, é acusado de arrombar uma janela no segundo andar do estabelecimento para tentar furtar o banco, de acordo com a Polícia Militar. O episódio aconteceu no bairro Aterrado.

Segundo a corporação, o alarme de segurança da agência foi acionado durante a ação. Um funcionário, que já estava no local para abrir o banco, acabou descobrindo o crime. A PM foi acionada e encontrou o suspeito no interior do estabelecimento.

Com ele, os agentes encontraram diversos cartões bancários, dois celulares e dois notebooks. O material foi apreendido junto de chaves e duas mochilas. O homem já tinha passagens por roubo e receptação, de acordo com a Polícia. ele foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda), que registrou o crime.