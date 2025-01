Tiroteio em bar termina com dois mortos na Baixada

Um ataque a tiros em um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixou dois mortos na noite da última quarta-feira (22). Segundo relatos, o proprietário e um funcionário do estabelecimento foram alvejados por vários disparos de criminosos que passaram em uma motocicleta atirando na direção do bar.

Agentes do Corpo de Bombeiros e do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados ao local, mas as vítimas já se encontravam em óbito quando as equipes chegaram ao estabelecimento. Segundo testemunhas, os dois homens que passaram atirando na moto fugiram logo após os disparos. Apesar dos indícios de execução, a Polícia ainda está investigando a motivação e autoria dos disparos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O crime aconteceu no bairro Parque do Carmo. O mesmo estabelecimento já havia sido alvo de um ataque a tiros em novembro do ano passado, quando quatro pessoas ficaram feridas.