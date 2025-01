Família busca por homem desaparecido no Jardim Catarina

Familiares e amigos pedem ajuda da população com qualquer informação que auxilie a encontrar Rubens Pereira de Araújo. O homem foi visto pela última vez saindo de casa no Jardim Catarina.

O irmão de Rubens, Rogério Pereira, ficou preocupado com o fato do homem não estar respondendo mensagens e nem ligações e decidiu ir até a sua residência. Ao chegar no local, Rogério encontrou a casa fechada. Posteriormente, recebeu a informação de que Rubens havia entregado as chaves da casa, pedido dispensa do trabalho e ido embora apenas com uma trouxe de roupas.

O homem foi visto pela última vez andando pelas ruas da região. Qualquer informação sobre o paradeiro de Rubens Pereira de Araújo, entrar em contato com o número (21) 97181-3911.