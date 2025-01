Volta a "viralizar" vídeo polêmico de Edir Macedo durante culto: 'O Espírito Santo quer que vocês nos ajudem a pagar nossas contas'

Voltou a "viralizar" nas redes sociais um vídeo de um momento de pregação do Bispo Edir Macedo em um culto na Igreja Universal do Reino de Deus. Nas imagens, o religioso se dirige aos fiéis, após uma salva de palmas dos mesmos, e diz que o Espírito Santo não quer palmas, mas sim "que você bata a mão no bolso".

"Não, não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso", disse o Bispo.





Na época em que as imagens "viralizaram" pela primeira vez, em 2020, a Igreja Universal emitiu uma nota para explicar a fala de Edir Macedo que causou alvoroço nas redes sociais.

"Trata-se de um vídeo antigo, de 2018. A fala, retirada de seu contexto, serve apenas ao preconceito religioso contra a Igreja Universal do Reino de Deus e seus 7 milhões de fiéis e simpatizantes no Brasil. O dízimo não é uma doutrina da Universal, mas um ensinamento bíblico. Quem devolve o dízimo, o faz por obediência à palavra de Deus. Nem aqueles que têm ódio da Universal e dos demais cristãos, nem o jornal 'Folha de S. Paulo' precisam se sentir obrigados a praticar a fé cristã, mas não têm o direito de debochar quem opta por obedecer às sagradas escrituras", disse a nota.

Novamente em alta na internet, o vídeo foi novamente compartilhado entre milhares de internautas, que se posicionaram contra as declarações de Edir Macedo.

"Falsos profetas que enriquecem às custas dos fiéis", disse uma. "Eu não consigo acreditar que as pessoas escutam isso e levam a sério", afirmou outra internauta. "É como uma lavagem cerebral, as vezes penso que isso não pode ser real", refletiu um terceiro.

Até o momento, a Igreja Universal e o bispo Edir Macedo não se pronunciaram sobre a repercussão do vídeo, que circula nas redes há cinco anos.