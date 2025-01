Homem carrega corpo da mãe morta em cadeira de rodas no Rio

Uma idosa de 100 anos foi encontrada morta, sendo carregada pelo filho em uma cadeira de rodas, no Campinho, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (22). O corpo, já em estado de decomposição, foi visto por pedestres que passavam pela região. A PM foi acionada e o corpo foi levado para perícia; a Polícia Civil está investigando o caso.

O episódio repercutiu nas redes sociais após transeuntes filmarem o homem carregando o corpo da mulher, identificada como Aurora do Nascimento Marques. Segundo o 18º BPM (Jacarepaguá), o cadáver foi encontrado na Rua Cândido Benício nesta manhã. Aos agentes, o filho dela disse que a morte aconteceu na terça (21), depois de a mulher sofrer um mal súbito na casa onde eles viviam, na comunidade do Bateau Mouche.

De acordo com o homem, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) duas vezes após o óbito. Os agentes só teriam chegado após a segunda chamada e, ao constatar o óbito, teriam pedido para que o ele esperasse a chegada do Serviço Social, que não teria aparecido. Por conta da suposta demora, ele teria decidido levar o corpo em uma cadeira de rodas para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Praça Seca.

Ainda de acordo com o depoimento do filho, ele teria sido abordado por criminosos da comunidade e agredido por eles no trajeto. Ele já teria recebido ameaças de ser “expulso” da comunidade antes. O corpo foi encaminhado para perícia no Instituto Médico-Legal (IML) do Centro e o caso está sendo investigado no 28ª DP (Campinho).